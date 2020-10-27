В «Ред Булл» предупредили Ферстаппена, который назвал Стролла «монголом»

В «Ред Булл» не оставили без внимания недовольство Министерства культуры Монголии поведением пилота Макса Ферстаппена в ходе свободной практики Гран-при Португалии.



После аварии с Лэнсом Строллом Макс назвал канадца «монголом», пытаясь придать этому оскорбительный окрас.

«Порой эмоции накаляются, подобные вещи свойственны характеру Макса. Однако мы не можем забывать, что во время сессий много чего происходит», — заявил чуть позже руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер.

А вот консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что лично пообщался с Ферстаппеном и сообщил тому, что его поведение неприемлемо.



«Мы сказали Максу, что это не должно повториться в будущем. Это действительно непозволительно», — приводит слова Марко GrandPX со ссылкой на газету De Limburger.