Виталий Петров – о смерти отца: сердце будто само хочет остановиться

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров опубликовал первый пост в «Инстаграме» после известий о смерти отца, Александра, скончавшегося в результате покушения.



Виталий опубликовал их совместное чёрно-белое фото.



«Это самое страшное, что могло со мной произойти… Моему горю нет предела. Сердце как будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всём белом свете. Мы с братом, с мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он жив. Жив во мне!» — писал под снимком Петров.

Фото доступно на странице Виталия Петрова в «Инстаграме».

В комментариях российскому гонщику написали Егор Оруджев и Дженсон Баттон.



«Соболезную. Держись. Ты сильный», — поддержал Петрова Оруджев.



«Очень сочувствую твоей утрате, Виталий», — написал Баттон.