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Журналист Ф-1: мне сказали, что с вероятностью 99% Перес будет выступать за «Ред Булл»

Журналист Ф-1: мне сказали, что с вероятностью 99% Перес будет выступать за «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Инсайдер и журналист Формулы-1 Якбек Лопес сообщил, что, судя по разговорам в паддоке, вероятность перехода Серхио Переса в команду «Ред Булл» очень высока.

«Хочу поделиться с вами тем, что три журналиста, с которыми я разговаривал в эти выходные, сказали мне, что с вероятностью 99% Серхио Перес будет выступать за «Ред Булл» в следующем году», — заявил Лопес в подкасте Motorlat.

Напомним, Серхио пока не имеет контракта на следующий сезон. В конце года он покинет команду «Рейсинг Пойнт», которая сменит название на «Астон Мартин». Место Переса займёт четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.

Перес не единственный кандидат на замену Александера Албона в «Ред Булл». В Милтон-Кейнсе также рассматривают возможность пригласить немца Нико Хюлькенберга.

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