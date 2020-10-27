Журналист Ф-1: мне сказали, что с вероятностью 99% Перес будет выступать за «Ред Булл»

Инсайдер и журналист Формулы-1 Якбек Лопес сообщил, что, судя по разговорам в паддоке, вероятность перехода Серхио Переса в команду «Ред Булл» очень высока.

«Хочу поделиться с вами тем, что три журналиста, с которыми я разговаривал в эти выходные, сказали мне, что с вероятностью 99% Серхио Перес будет выступать за «Ред Булл» в следующем году», — заявил Лопес в подкасте Motorlat.

Напомним, Серхио пока не имеет контракта на следующий сезон. В конце года он покинет команду «Рейсинг Пойнт», которая сменит название на «Астон Мартин». Место Переса займёт четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.



Перес не единственный кандидат на замену Александера Албона в «Ред Булл». В Милтон-Кейнсе также рассматривают возможность пригласить немца Нико Хюлькенберга.