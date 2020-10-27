Албон ответил на критику со стороны СМИ

Пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил, что не обижается на СМИ из-за критики на фоне его слабых выступлений в нынешнем сезоне.



«Очевидно, приоритет – это повышение темпа. Но у меня нет никаких объявленных целей с точки зрения статистики или чего-то ещё. Задача — просто прогрессировать и, конечно же, сократить отставание от Макса. В этом плане мне не давали никаких других инструкций.



Не обижаюсь на прессу, но всё, что вы скажете, не повлияет на мой пилотаж. Я сосредоточен на себе, сосредоточен на том, что мне нужно сделать, чтобы стать лучше. Знаю, что если буду показывать результаты, то и заголовки в СМИ станут советующими. В этом смысле я не обращаю внимания на то, что вы, ребята, пишете. Мне лучше потратить энергию на общение с инженерами на заводе, добиваться комфорта в машине и, конечно же, улучшать время прохождения круга.



Честно говоря, мне всё равно, что пишут СМИ. Я сосредоточен на отношениях между мной и командой. В моём телефоне нет ничего, что могло бы изменить время моего круга, поэтому я концентрируюсь на важных вещах», — цитирует Албона GPBlog.