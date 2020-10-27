Норрис извинился за интервью, в котором говорил о рекорде Хэмилтона

Пилот «Макларена» Ландо Норрис принёс извинения после своих высказываний о рекорде гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по количеству побед в Формуле-1. Они не адресованы кому-то конкретному, однако после финиша Гран-при Португалии молодой британец позволил себе смелые заявления в адрес шестикратного чемпиона мира.

«Должен извиниться. Я поступил глупо и небрежно с некоторыми вещами, о которых недавно говорил в СМИ и в интервью, и не проявил должного уважения к определённым людям. Я не такой человек, поэтому должен извиниться перед ними, а также перед всеми, кто читал и слушал эти высказывания. Сожалею», — написал Ландо на своей странице в «Твиттере».



Ранее Ландо заявил, что для него рекорд Хэмилтона не является значимым.



«Рад за него, но не более того. Для меня это ничего не значит. Он находится в машине, которая должна выигрывать каждую гонку. Льюису нужно победить лишь одного или двух соперников, вот и всё», — говорил пилот «Макларена».

После Гран-при Португалии Ландо также принёс извинения Лэнсу Строллу, которого критиковал за столкновение.