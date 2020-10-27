Расселл: Тото Вольф сказал, что я буду на решётке в следующем году

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пообещал ему место в пелотоне в следующем году. Молодой британец входит в молодёжную программу немецкого автоконцерна и считается одним из главных претендентов на место в заводской команде в будущем.
«Тото сказал: «Слушай, я тебя поддерживаю. Ты будешь на решётке в следующем году, не переживай». Всё будет хорошо. Я бы сказал, что, вероятно, с точки зрения команды ситуация должна проясниться не позднее конца следующей недели», – приводит слова Расселла RaceFans.
Напомним, у действующих гонщиков «Уильямса» Николаса Латифи и Джорджа Расселла есть подписанные контракты на следующий сезон. Однако в последнее время всё чаще слышны слухи, что новые владельцы команды из Гроува хотят заменить последнего на мексиканца Серхио Переса.
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