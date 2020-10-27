Масса: Хэмилтон талантливее Шумахера, но Михаэль лучше понимал технику

Вице-чемпион мира Формулы-1 Фелипе Масса сравнил бывшего напарника семикратного чемпиона Мира Михаэля Шумахера и шестикратного чемпиона гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По его словам, если британец и талантливее, то уж точно уступает немцу в плане понимания технической стороны.

«Это сложное сравнение. Я не пилотировал с Льюисом в одной команде. Чтобы понимать все данные и иметь возможность сравнить, нужно иметь опыт пилотажа в одной команде с каждым из пилотов.

Но и Михаэль, и Льюис невероятно талантливы. Эти гонщики совершенны во многих аспектах. Я бы сказал, что с точки зрения понимания техники Михаэль впереди. Не думаю, что Льюис плотно работает с инженерами и понимает все технические моменты. Не думаю, что он на все 100% знает машину.

Но он талантлив. Михаэль много тренировался и был хорош в технических аспектах. Не уверен, что Хэмилтон тренируется так же. При этом он не любит и вопросы техники. Вместе с тем он всё делает идеально. Возможно, с точки зрения таланта он превосходит Шумахера, ведь, даже не работая на все 100%, он всё делает идеально. С самого начала его карьеры в Ф-1 было очевидно, что он талантлив", — приводит слова Массы Grandprix247.