«Как они ещё его могут использовать?» Экс-пилот Ф-1 высказался о раннем пит-стопе Албона

Бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мыслями о раннем пит-стопе гонщика «Ред Булл» Александера Албона на Гран-при Португалии. По его словам, это было сделано лишь с целью собрать больше информации, чтобы помочь лидеру команды Максу Ферстаппену.

«Конечно, этот ранний пит-стоп был сделан, чтобы помочь Ферстаппену. Как они ещё могут использовать Албона? Он выступает в „Ред Булл“, а не гоняется в картинге ради развлечения. В „Ред Булл“ работали, чтобы помочь Максу. Они пытались выиграть с ним гонку», — приводит слова Ламмерса GPblog.

Напомним, на Гран-при Португалии Албон в итоге финишировал на 12-м месте и снова серьёзно уступил напарнику по команде. Ферстаппен стал третьим, пропустив вперёд лишь дуэт из «Мерседеса».