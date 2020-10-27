Гасли: выступаю лучше, чем когда-либо
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что считает свои выступления в нынешнем сезоне лучшими за годы, проведённые в Формуле-1.
«Думаю, могу сказать, что это мои лучшие выступления в Формуле-1. Очевидно, что, получив немного опыта, мой подход к уик-эндам изменился. Мне удаётся выжимать больше. Да, есть много аспектов, в которых нужно прибавлять, но всё работает хорошо. Команда также делает всё для моих выступлений, так что у нас хорошие отношения.
Что касается этапа в Португалии, отличная гонка. Сейчас мы очень сильны. В минувший уик-энд мы были шестыми, теперь стали пятыми. Так что можем выжимать из болида всё. Чувствую, что пилотирую на очень хорошем уровне", — приводит слова француза Autosport.
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