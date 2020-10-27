Бинотто восхитился пилотажем Сайнса на старте Гран-при Португалии
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от пилотажа гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса на старте Гран-при Португалии, а также высказался о выступлении испанца в течение сезона в целом.
«Это был фантастический старт и отличный пилотаж. Обгонять в таких погодных условиях было совсем нелегко. Да, он был на софте и это помогло, но в целом я очень доволен его сезоном и прогрессом», — приводит слова функционера AS.
Напомним, уже на втором круге Гран-при Португалии Сайнсу удалось неожиданно вырваться в лидеры гонки.
С 2021 года испанский пилот будет выступать в составе «Феррари». В Маранелло он заменит четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Последний после этого договорился о подписании контракта с «Астон Мартин».
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