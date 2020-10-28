В 2021 году в Формуле-1 не будет гонок с реверсивной стартовой решёткой
Боссы команд на встрече с руководством Ф-1 и ФИА отказались обсуждать идею внедрения квалификационных гонок в сезоне-2021. По замыслу такие заезды могли бы определять стартовую решётку воскресной гонки. Отказ от обсуждений и голосования говорит о том, что в 2021 году подобный эксперимент проведён не будет, сообщает портал The Race.
При этом не исключено, что гонки с реверсивной стартовой решёткой появятся в календаре чемпионата на 2022 год.
Сама суть квалификационной гонки сводится к проведению получасового заезда. Стартовый порядок в ней определялся бы положением в общем зачёте. Худшие пилоты принимали бы старт с первых рядов, а лидеры чемпионата — с конца.
По замыслу вдохновителей идеи, всё это должно прибавить зрелищности чемпионату.
- 28 октября 2020
-
00:02
- 27 октября 2020
-
22:29
-
22:06
-
20:39
-
19:57
-
18:59
-
17:53
-
16:24
-
15:15
-
14:47
-
14:10
-
13:09
-
12:52
-
11:14
-
10:41
-
10:01
-
09:00
-
00:56
- 26 октября 2020
-
23:55
-
22:52
-
21:51
-
20:58
-
19:49
-
18:53
-
17:45
-
16:39
-
16:22
-
16:12
-
15:25
-
14:52
-
13:57
-
12:59
-
12:19
-
11:00
-
10:22
Партнерский контент