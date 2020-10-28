В 2021 году в Формуле-1 не будет гонок с реверсивной стартовой решёткой

Боссы команд на встрече с руководством Ф-1 и ФИА отказались обсуждать идею внедрения квалификационных гонок в сезоне-2021. По замыслу такие заезды могли бы определять стартовую решётку воскресной гонки. Отказ от обсуждений и голосования говорит о том, что в 2021 году подобный эксперимент проведён не будет, сообщает портал The Race.

При этом не исключено, что гонки с реверсивной стартовой решёткой появятся в календаре чемпионата на 2022 год.

Сама суть квалификационной гонки сводится к проведению получасового заезда. Стартовый порядок в ней определялся бы положением в общем зачёте. Худшие пилоты принимали бы старт с первых рядов, а лидеры чемпионата — с конца.

По замыслу вдохновителей идеи, всё это должно прибавить зрелищности чемпионату.