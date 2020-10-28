Альберс: если, как овцы, следовать за «Мерседесом», то шанса на победу не будет

На Гран-при Португалии Макс Ферстаппен не последовал примеру пилотов «Мерседеса» и стартовал на мягких шинах, а не на «медиуме». Многие посчитали это решение «Ред Булл» ошибочным. Однако, по мнению бывшего пилота Ф-1 Кристиана Альберса, выбор австрийской команды был верным.



«Когда ты в таком положении, как «Ред Булл», то нужно пробовать что-то другое. Если вы достаточно глупы и, как овцы, будете следовать за «Мерседесом», то у вас никогда не будет шанса на победу. Я уверен, что Макс чувствовал себя лучше на данном типе шин, так что понимаю этот выбор», — приводит слова Альберса GPblog со ссылкой на подкаст De Telegraaf.



Однако экс-пилот Ф-1 также отметил некоторые ошибки самого Ферстаппена.



«Он менее агрессивен на стартовом круге, чем год назад, и это связано с его возрастом и опытом. Макс осознаёт, что может откатиться назад и всё равно в итоге стать третьим. Но на этот раз на первом круге он допустил несколько ошибок. Внезапно Ферстаппен захотел получить преимущество на прямой, слишком рано нажал на педаль газа, и именно поэтому произошёл контакт с Пересом», — добавил Альберс.