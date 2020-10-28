Вольф защитил Мазепина и других рента-драйверов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф встал на защиту гонщиков, которых в Формуле-1 принято называть рента-драйверами. Он настаивает на том, что их уничижительный имидж несправедлив.



«Просто назовите одного гонщика, который не заслуживает быть здесь в этом сезоне. Не думаю, что кто-то может сказать, что Лэнс Стролл не заслуживает места в Ф-1 только потому, что его отец миллиардер. Он действительно страдает от этого клейма, и это неправильно. Лэнс не несёт ответственности за то, что его отец успешен. На самом деле впечатляет, что парень с таким бэкграундом выбирает один из самых сложных видов спорта в мире», — приводит слова Тото GrandPX.



Вольф также защищал Николаса Латифи из «Уильямса», ещё одного сына очень богатого отца, который проводит слабый сезон на фоне напарника Джорджа Рассела.



«Это его первый сезон, и ситуация не похожу на ту, что была десять лет назад. Я даже не могу вспомнить ребят, которые пришли в Формулу-1, не выиграв ни одной гонки в юниорских категориях», — продолжил руководитель «Мерседеса»



Ожидается, что следующим клеймо рента-драйвера в Формуле-1 может получить Никита Мазепин, сын влиятельного российского олигарха.



«Никита был на переднем плане в этом сезоне Формулы-2. Он выиграл несколько гонок. Я думаю, что мы находимся в наилучшей возможной ситуации. Пять или шесть лет назад у нас было намного больше пилотов, которые пилотировали, потому что платили за это. Не хочу называть никаких имён, но вы, наверное, знаете, о ком я говорю», — отметил Вольф.