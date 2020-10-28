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Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена
Авто / Формула-1 0

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.

В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между итальянской командой Формулы-1 «Альфа Таури» и французским пилотом Пьером Гасли. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

Сколько в Формуле-1 будет россиян и чего ждёт Хэмилтон? Составы команд на 2021-й
На следующий сезон всё ещё свободно 7 вакансий. И это без учёта кресла, зашатавшегося в «Уильямсе».

Таблицу можно посмотреть по ссылке:
Сколько в Формуле-1 будет россиян и чего ждёт Хэмилтон? Составы команд на 2021-й

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