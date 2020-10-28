Франц Тост: надеюсь, Гасли останется в семье пилотов «Ред Булл» на многие сезоны

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал подписание нового контракт с французским гонщиков Пьером Гасли на выступление в сезоне-2021.
«Я рад, что Пьер останется с нами в сезоне-2021 года. Он много лет был частью команды пилотов «Ред Булл», и я надеюсь, что он останется в этой семье на многие сезоны вперёд.
С тех пор, как он вернулся в команду в прошлом году, Пьер постоянно показывал исключительно хорошие результаты. На его счету два подиума — второе место в Бразилии в 2019 году и победа в домашней гонке для команды на Гран-при Италии в этом.
Пьер доказал свою высокую конкурентоспособность. Благодаря своему великолепному гоночному мастерству он раскрывал потенциал машины в каждой гонке и давал ценные отзывы своим инженерам. Гасли очень силён морально. Он всегда мотивирован, и когда ставит цель, то делает всё возможное, чтобы её достичь. Я с нетерпением жду продолжения этого сотрудничества, надеясь на успешный совместный сезон 2021 года»,- приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».
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