Темнокожая актриса – Норрису: извинись напрямую. Твой расизм бросается в глаза
Накануне пилот «Макларена» Ландо Норрис принёс извинения после своих высказываний о рекорде гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по количеству побед в Формуле-1. Его сообщение не было адресовано кому-то конкретному, однако после финиша Гран-при Португалии молодой британец позволил себе смелые заявления в адрес шестикратного чемпиона мира.
После публикации извинений Норрис получил неожиданный упрёк от темнокожей британской актрисы Келечи Окафор.
«Извинись перед Льюисом напрямую. Твой расизм бросается в глаза», — написала она в комментариях под извинениями Норриса, но лишь получила порцию критики от болельщиков пилота «Макларена».
После Гран-при Португалии Ландо также принёс извинения Лэнсу Строллу, которого критиковал за столкновение.
Норрис извинился за интервью, в котором говорил о рекорде Хэмилтона
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