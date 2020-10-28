Темнокожая актриса – Норрису: извинись напрямую. Твой расизм бросается в глаза

Накануне пилот «Макларена» Ландо Норрис принёс извинения после своих высказываний о рекорде гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по количеству побед в Формуле-1. Его сообщение не было адресовано кому-то конкретному, однако после финиша Гран-при Португалии молодой британец позволил себе смелые заявления в адрес шестикратного чемпиона мира.



После публикации извинений Норрис получил неожиданный упрёк от темнокожей британской актрисы Келечи Окафор.



«Извинись перед Льюисом напрямую. Твой расизм бросается в глаза», — написала она в комментариях под извинениями Норриса, но лишь получила порцию критики от болельщиков пилота «Макларена».



После Гран-при Португалии Ландо также принёс извинения Лэнсу Строллу, которого критиковал за столкновение.

Норрис извинился за интервью, в котором говорил о рекорде Хэмилтона