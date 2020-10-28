Цунода: хочу опередить Ферстаппена и стать лучшим в мире

Протеже «Хонды» и пилот юниорской программы «Ред Булл» Юки Цунода ответил, как решение японского моториста уйти из Формулы-1 может сказаться на его шансах оказаться в «Королевских гонках».
«Нет, из-за этого ситуация нисколько не изменилась. Если бы это было так, Хельмут Марко никогда бы не включил меня в программу «Ред Булл».
Я думаю, что я очень хорош на торможении, но моя самая большая сила в том, что я многому и быстро учусь у других пилотов. Когда я в чём-то уступаю сопернику, то стараюсь следить за ним и перенимать его лучшие качества, чтобы самому прибавить.
Сейчас я не самый быстрый на планете, потому что впереди меня есть Макс Ферстаппен. Но в конце концов я хочу опередить его и стать лучшим в мире», — приводит слова Цуноды GPBlog со ссылкой на Auto Sport Web.
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