«Неблагодарное место». Риккардо сказал, что понимает чувства Ферстаппена

На Гран-при Португалии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз в этом сезоне финишировал на третьем месте, так и не сумев побороться за победу. Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо сказал, что ему знакомы чувства, которые испытывает его бывший товарищ по команде.



«Это неблагодарное почётное место. Я сам испытал это в «Ред Булл». Мы всегда были претендентами на подиумы и победы, но этого было недостаточно. Так уже много лет происходит со всеми, кто не ездит на «Мерседесе». Очень утомительно.

Полагаю, что Макс всё же может быть удовлетворён. Он уже много лет хорошо выступает: быстро и почти без ошибок. Его квалификация теперь тоже безупречна. Не думаю, что он мог бы извлечь большее из этой ситуации», — приводит слова Риккардо GPblog со ссылкой на NOS.