Шмидт: «Феррари» хотела бы, чтобы Шварцман провёл ещё год в Формуле-2

Известный автоспортивный обозреватель Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт рассказал о последних слухах, связанных с распределением мест в «Альфа Ромео» и «Хаасе».



«У „Феррари“ есть три молодых пилота, а также Антонио Джовинацци. Мы думали, что время Джовинацци истекло, но у него есть поддержка внутри „Альфа Ромео“. Очевидно, что если он останется в Ф-1, то только в „Альфа Ромео“ — в „Хаасе“ его не будет.



Если говорить о пилотах Ф-2, то уже определено, что Мик Шумахер перейдёт в Ф-1, но вот куда именно? Если Джовинацци остаётся, то в „Хаас“, если нет — полагаю, что в „Альфа Ромео“. В „Хаасе“ более-менее уверены, что к ним перейдёт Мазепин, который принесёт немало денег. Именно это „Хаасу“ и нужно.



Второе место должен занять один из юниоров „Феррари“, точно не Джовинацци — Мик Шумахер или Шварцман. Но я слышал, что сама „Феррари“ хотела бы, чтобы Шварцман провёл ещё год в Формуле-2. Он ещё довольно молод, есть пространство для прогресса. Тогда остаётся проблема с Айлоттом: что делать, если он станет чемпионом Формулы-2? Однако говорят, что „Феррари“ хочет сделать объявление ещё до финала сезона Ф-2. Это уже их проблема», — заявил Шмидт в своей программе Formel Schmidt.