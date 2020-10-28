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Активисты призвали Ф-1 обратить внимание на несоблюдение прав человека в Саудовской Аравии

Активисты призвали Ф-1 обратить внимание на несоблюдение прав человека в Саудовской Аравии
Авто / Формула-1 0

Международная неправительственная организация Amnesty International призвала Формулу-1 обратить внимание на проблемы с соблюдением прав человека в Саудовской Аравии в преддверии объявления о проведении этапа «Королевских гонок» в этой стране.

«Гран-при Саудовской Аравии станет частью продолжающихся попыток по очистке спортом ужасающих показателей соблюдения прав человека в стране. Власти Саудовской Аравии, видимо, расценивают спорт высочайшего уровня как средство ребрендинга своей сильно запятнанной репутации.

Если Гран-при Саудовской Аравии состоится, то Формула-1 должна настоять на том, чтобы все контракты соблюдались в соответствии со всеми строгими трудовыми стандартами и чтобы соревнования были открыты для всех безо всякой дискриминации.

В преддверии этой гонки мы призываем всех пилотов, владельцев и команды Формулы-1 подумать о том, чтобы рассказать о ситуации с правами человека в стране, в том числе выразить солидарность с заключенными в тюрьму правозащитниками», — приводит заявление Amnesty International в своём «твиттере» Эндрю Бенсон.

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