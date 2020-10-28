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Марко заявил, что мексиканский рынок не повлияет в пользу кандидатуры Переса в «Ред Булл»

Марко заявил, что мексиканский рынок не повлияет в пользу кандидатуры Переса в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что подписание контракта с пилотом на 2021 год будет производиться по спортивным принципам. По словам Марко, мексиканские спонсоры Серхио Переса и сопутствующий выход на мексиканский рынок не будут фактором, который может повлиять на выбор пилота в пользу Серхио Переса.

«У нас уже есть деловые отношения с мексиканцами. Независимо от Формулы-1. Это будет чисто спортивное решение», — приводит слова Хельмута Марко F1-Insider.

Напомним, Серхио пока не имеет контракта на следующий сезон. В конце года он покинет команду «Рейсинг Пойнт», которая сменит название на «Астон Мартин». Место Переса займёт четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.

Перес — не единственный кандидат на замену Александера Албона в «Ред Булл». В Милтон-Кейнсе также рассматривают возможность пригласить немца Нико Хюлькенберга.

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