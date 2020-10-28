Росберг: достижение Хэмилтона войдёт в историю мирового спорта

Бывший гонщик Формулы-1 чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал достижение пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



«Хэмилтон — феноменальный гонщик. Выступать на таком уровне из года в год невероятно тяжело. Его достижение войдёт в историю как одно из самых великих, причём не только в Формуле-1, но и во всём мировом спорте. Поздравляю его с таким успехом», — приводит слова Нико Росберга Reuters.



Напомним, Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии. Это 92-я победа британского пилота. Таким образом, Хэмилтон превзошёл рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках Гран-при. На счету Шумахера — 91 победа.



Михаэль Шумахер одержал первую победу на Гран-при Бельгии 1992 года, а последнюю — на Гран-при Китая в 2006 году. Хэмилтон первую победу одержал в дебютный сезон — на Гран-при Канады-2007.