Экклстоун: «Ред Булл» стоит подписать Хюлькенберга

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что Нико Хюлькенберг станет лучшим выбором для «Ред Булл».



«Хюлькенберг быстр, умён и он всегда говорит то, что он думает. В отличие от других пилотов, которые просто повторяют то, что им говорят в команде. „Ред Булл“ стоит его подписать, поскольку он им подходит. Главное — он способен показывать отличные результаты и добиваться их. Кроме того, он силён психологически, а это качество важно, когда ты выступаешь в одной команде с Максом Ферстаппеном», — приводит слова Экклстоуна F1-Insider.



Хюлькенберг в этом сезоне принял участие в трёх Гран-при, когда заменял пилотов «Рейсинг Пойнт» — дважды Серхио Переса и один раз Лэнса Стролла. Нико считается одним из кандидатов на замену Александера Албона в «Ред Булл» на следующий год.