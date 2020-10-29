Албон: в Португалии я провёл один из самых сильных уик-эндов в сезоне

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился мнением о неудачном уик-энде Гран-при Португалии и заявил, что он прогрессирует на протяжении всего сезона.
«На мой взгляд, если смотреть по свободным заездам м квалификации, я провёл один из самых сильных уик-эндов в сезоне. Мы хорошо выглядели, и, пусть квалификация и могла сложиться получше, в целом я прогрессирую на протяжении всего сезона, чему я рад. Мне комфортнее в болиде на быстрых кругах, так что стоит уделить внимание стартам. В Португалии моя гонка была испорчена стартом и холодными шинами, однако пора оставить этот уик-энд позади. Я с нетерпением жду возможности сесть за руль в Имоле», — приводит слова Александера Албона официальный сайт «Ред Булл».
Напомним, на Гран-при Португалии Албон в итоге финишировал на 12-м месте и снова серьёзно уступил напарнику по команде — по итогам гонки Албон на круг отстал от Макса. Ферстаппен стал третьим, пропустив вперёд лишь дуэт из «Мерседеса».
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