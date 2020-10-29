«Альфа Ромео» и «Заубер» подписали новое соглашение. Команда сохранит название ещё на год

Пресс-служба «Альфа Ромео» сообщила о продлении сотрудничества с «Заубером» в 2021 году и сохранении названия ещё на один сезон.
Партнёрство «Заубер» и «Альфа Ромео» началось в сезоне-2017, через год после продажи Питером Заубером команды инвестиционной фирме Longbow Finance.
Новое соглашение подразумевает расширение сотрудничества, которое теперь будет касаться не только Формулы-1. Специалисты «Заубера» примут активное участие в проектировании, разработке и производстве новых моделей Giulia GTA и GTAm, которые предстоит тестировать Райкконену и Джовинации.
«Обе стороны всегда стремились к укреплению отношений. За последние три сезона мы заложили прочный фундамент и теперь стремимся воспользоваться результатами этой работы в 2021-м и в последующие сезоны», — приводит слова руководителя команды Фредерика Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».
Согласно публикации RaceFans, пилоты Кими Райкконен и Антонио Джовинацци останутся в команде, а Мик Шумахер получит контракт с «Хаасом».
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