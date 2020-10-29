«Мерседес» отказался от полностью чёрной ливреи болида Формулы-Е и назвал состав пилотов

Команда «Мерседес» официально сообщила, что в новом сезоне Формулы-Е в её составе вновь будут выступать пилоты Стоффель Вандорн и Ник де Врис.
«Мы были очень довольны Стоффелем и Ником в прошлом сезоне. Они оба показали отличные результаты и получили ценный опыт, продемонстрировав, что у них есть правильный набор навыков для Формулы-E. Они не только невероятно быстры, но также обладают необходимым интеллектом, чтобы справиться с уникальной природой этих электромобилей. Теперь они могут применить этот опыт в предстоящем седьмом сезоне», — приводит слова руководителя команды Яна Джеймса пресс-служба «Мерседеса».
Также команда отказалось от полностью чёрной ливреи болида, которая использовалась в финальной части прошлого сезона. Немецкий коллектив вернулся к традиционным серебристым цветам.
Фото: Mercedes-Benz EQ Formel E Team
Фото: Mercedes-Benz EQ Formel E Team
Фото: Mercedes-Benz EQ Formel E Team
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