Марко — о возможном уходе «Ред Булл»: это не шантаж

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что разговоры о возможном уходе австрийской команды из Ф-1, если развитие моторов не будет заморожено, далеко не шантаж.
«Это не шантаж, а факт. Если заморозки не будет, мы не сможем работать с проектом «Хонды». С настолько сложными двигателями дальнейшее развитие без базы, подобной той, которой располагают в Сакуре, просто невозможно.
Что касается возможного сотрудничество с «Рено» или «Феррари», то то звучит просто, но на самом деле это не так. Можете себе представить, что случится, если мы победим заводскую команду с мотором «Феррари». «Рено» уверен в своих силах, тем более с возвращением Фернандо Алонсо. Так что если мы не договоримся, уход будет для нас вариантом. Мы смотрим на вещи реально», — приводит слова Марко GPblog.
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