Тренер Расселла ушёл на самоизоляцию с симптомами COVID-19

Тренер пилота «Уильямса» Джорджа Расселла Алейш Казановас ушёл на самоизоляцию после того, как у него проявились симптомы нового типа коронавируса. Известно, что пилот и тренер не контактировали с Гран-при Португалии, который прошёл в минувшие выходные.

Во вторник британец уже прошёл один тест, ожидается, что повторную проверку на COVID-19 он пройдёт уже в пятницу, непосредственно перед Гран-при Эмилии-Романьи.

«После того, как у тренера Расселла появились симптомы, мы можем подтвердить, что Казановас ушёл на самоизоляцию. Вчерашний тест на коронавирус был отрицательным, как бы то ни было, утром 30 октября он снова пройдёт тестирование. Он не контактировал с Джорджем с Гран-при Португалии», — приводит слова представителя «Уильямса» Autosport.