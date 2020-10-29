Хилл опасается, что достижения Хэмилтона не будут цениться из-за отсутствия конкуренции

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл полагает, что достижения действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона не будут по достоинству оценены в долгосрочной перспективе, так как у британца попросту нет конкурентов.
«Есть риск, что достижения Хэмилтона будут измеряться уровнем конкуренции в чемпионате. У него были жёсткие битвы с Росбергом, но зачастую именно он победно поднимает руки. Валттери делает достойную работу, но он не может соперничать с Льюисом в течение гонки. «Мерседес» тотально доминирует в нынешнюю эру, и перед Льюисом просто не стоят вызовы», — приводит слова Хилла Daily Mail.
Напомним, на Гран-при Португалии Хэмилтон превзошёл Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах чемпионата мира. Теперь у британца 92 победы. Вероятнее всего, в скором времени он догонит немца и по количеству титулов. Напомним, Шумахер выигрывал чемпионат 7 раз, Льюис — 6.
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