Экклстоун считает, что «Мерседес» пользуется плодами работы Шумахера и Брауна

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун полагает, что база для нынешних успехов «Мерседеса» была заложена семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером и нынешним спортивным директором Ф-1 Россом Брауном.
«Я сравниваю Хэмилтона с игроком в покер, у которого на руках всегда четыре туза. Он играет в покер, а все остальные потеют. Мне бы хотелось видеть его в одной команде с Ферстаппеном. Мы бы смогли увидеть, допускал бы он ошибки, или нет.
Но прежде всего успех «Мерседеса» основан на работе Михаэля Шумахера. Ещё в «Феррари» он знал, что работа над развитием стоит на первом плане. Я не хочу принизить заслуги нынешнего персонала «Мерседеса», но всё, что им нужно было сделать в 2014 году, просто лечь в кровать, которую им застелили Росс Браун и Михаэль Шумахер. Реальное достижение нынешнего «Мерседеса» в том, что они смогли сохранить этот уровень", — приводит слова Экклстоуна Nextgen-Auto.
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