Для Расселла организуют «мегатестовую» программу, если он лишится места в «Уильямсе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что, если 22-летний Джордж Расселл останется без места в Формуле-1 на сезон-2021, немецкий автопроизводитель организует мегатестовую программу для него, чтобы молодой британец был готов к возвращению в 2022 году.
Напомним, у действующих гонщиков «Уильямса» Николаса Латифи и Джорджа Расселла есть подписанные контракты на следующий сезон. Однако в последнее время всё чаще разносятся слухи, что новые владельцы команды из Гроува хотят заменить последнего на мексиканца Серхио Переса.
«Джордж доказал, что заслуживает права быть в Формуле-1. Не думаю, что решение связано с его гоночными навыками. Вероятно, это скорее общее политическое и коммерческое решение», — приводит слова Вольфа GrandPX со ссылкой на RTL.
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