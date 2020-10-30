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Для Расселла организуют «мегатестовую» программу, если он лишится места в «Уильямсе»

Для Расселла организуют «мегатестовую» программу, если он лишится места в «Уильямсе»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что, если 22-летний Джордж Расселл останется без места в Формуле-1 на сезон-2021, немецкий автопроизводитель организует мегатестовую программу для него, чтобы молодой британец был готов к возвращению в 2022 году.

Напомним, у действующих гонщиков «Уильямса» Николаса Латифи и Джорджа Расселла есть подписанные контракты на следующий сезон. Однако в последнее время всё чаще разносятся слухи, что новые владельцы команды из Гроува хотят заменить последнего на мексиканца Серхио Переса.

«Джордж доказал, что заслуживает права быть в Формуле-1. Не думаю, что решение связано с его гоночными навыками. Вероятно, это скорее общее политическое и коммерческое решение», — приводит слова Вольфа GrandPX со ссылкой на RTL.

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