В «Альфа Ромео» продлили контракты с Райкконеном и Джовинацци

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала сообщение, подтвердив, что в следующем сезоне за неё продолжать выступать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
Видео доступно на странице «Альфа Ромео» в "Твиттере".
Ранее ходили слухи, что место Джовинацци может занять пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер. Теперь же, скорее всего, он окажется в составе «Хааса». Американская команда уже объявила, что Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут её в конце сезона.
Накануне «Альфа Ромео» сообщила о продлении сотрудничества с «Заубером» в 2021 году и сохранении названия ещё на один сезон.
После 12 гонок нынешнего сезона Антонио Джовинацци занимает 16-е место в личном зачёте. На его счету 3 очка. Кими Райкконен (2) располагается на 17-й строчке. В Кубке конструкторов «Альфа Ромео» — восьмая.
- 30 октября 2020
-
11:28
-
11:23
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:26
-
09:06
-
00:58
- 29 октября 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:43
-
20:34
-
19:44
-
19:03
-
17:32
-
16:41
-
15:16
-
14:19
-
13:42
-
12:51
-
11:52
-
10:45
-
10:17
-
09:04
-
01:00
-
00:01
- 28 октября 2020
-
22:55
-
21:58
-
20:35
-
19:51
-
18:58
-
18:37
-
17:31
-
16:56
-
15:42