Бинотто — о двигателе: в течение всего прошлого года «Феррари» действовала в серой зоне

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто в очередной раз прокомментировал тайное соглашение итальянской команды с ФИА по силовым установкам. Он заявил, что прошлогодний двигатель «Скудерии» не нарушал регламент, а при его создании использовались «серые зоны» в правилах.



«Федерация никогда не считала нас нарушителями. Если бы ФИА нашла что-то, не соответствующее регламенту, нас бы дисквалифицировали. Нас проверяли на каждом отдельном Гран-при, но никогда не обнаруживали нарушений. Соперники не подавали протестов. Если бы произошло вопиющее нарушение, я бы ожидал, что любой из них сразу же заявит об этом.



Мы достигли договорённости, так как сложные и дорогостоящие расследования привели бы к пустой трате энергии и ресурсов с обеих сторон. Наше соглашение заключалось в следующем: «Давайте сосредоточимся на будущем и поможем друг другу разобраться в серых зонах регламента». По этому поводу нами были даны некоторые разъяснения.



Почему соглашение секретное? Я бы сказал, это нормально. Что ещё надо было делать? Показывать всем свой двигатель и свои секреты? Никто никогда не делал это в Формуле-1. Мы не собирались становиться первыми.



Да, в течение всего года мы действовали в серой зоне, но затем по нашей инициативе была издана директива, запрещающая определённые действия в силовых установках. Решение коснулось всех, но на нас сказалось больше, чем на других, как показывает текущая ситуация.



Как мы подходили к этому сезону? Сделали неправильный проект — неверные расчётные предположения привели к ошибочному пути в создании болида. А из-за заморозки на доработку мы оказались наказанными на целый год», — цитирует Бинотто FormulaPassion.