Петер Заубер: предполагаю, «Ред Булл» находится на одном уровне с «Мерседесом» по шасси

Петер Заубер, бывший руководитель одноимённой команды Формулы-1, прокомментировал ситуацию в «Ред Булл», который остался без поставщика силовых установок на сезон-2022.
«Не знаю, что должно произойти, чтобы прервать доминирование «Мерседеса». Предполагаю, что болид «Ред Булл» находится на одном уровне с ними с точки зрения шасси. С правильным двигателем Макс Ферстаппен, которого я очень ценю, может побеждать, без сомнения.
Мне любопытно узнать, какое решение теперь примет Дитрих Матешиц. Действительно ли он попытается взять на себя управление программой «Хонды» и продолжить её развитие. Это было бы очень сложной задачей. Сегодняшние двигатели — это чудеса техники, которые публика не замечает. Зрителя не интересует, есть ли в них блоки, вырабатывающие электричество, и прочее», — приводит слова Заубера Speedweek.
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