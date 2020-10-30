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Руководитель «Уильямса» подтвердил, что замены Расселла на Переса не будет

Руководитель «Уильямса» подтвердил, что замены Расселла на Переса не будет
Авто / Формула-1 0

Временный руководитель «Уильямса» Саймон Робертс заявил, что он был неверно понят ранее, и команда из Гроува сохранит в своём составе британца Джорджа Расселла на следующий сезон.

«Наверное, на прошлой неделе я немного запутал всех. Сожалею об этом. Мы не очень хотели комментировать позицию по пилотам. Как сказал Джордж, Клэр сделала объявление в начале этого года, и ничего не изменилось. Расселл и Латифи — это состав гонщиков на этот и следующий год. Мы очень довольны ими и надеемся на продолжение сотрудничества», — приводит слова Робертса Crash.net

У действующих гонщиков Николаса Латифи и Джорджа Расселла есть подписанные контракты. Однако в последнее время появились слухи, что новые владельцы команды из Гроува хотят заменить последнего на мексиканца Серхио Переса.

Новый глава «Уильямса» отказался подтверждать состав пилотов на фоне слухов о Пересе
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