Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Предпоследний этап ЧМ по ралли отменён. Занимающий второе место Ожье поддержал решение

Предпоследний этап ЧМ по ралли отменён. Занимающий второе место Ожье поддержал решение
Авто / Ралли 0

Организаторы предпоследнего этапа чемпионата мира по ралли сезона-2020 были вынуждены отменить гонку. Ралли Бельгии, планировавшееся на 19-22 ноября, отменено на фоне второй волны коронавируса, которая распространяется в том числе в Бельгии. Таким образом, в календаре чемпионата мира 2020 года остался лишь один этап — Ралли Монцы, который запланирован на 4-12 декабря.

Урезание календаря до семи этапов увеличивает шансы на титул лидирующего в личном зачёте гонщика «Тойоты» Эльфина Эванса, у которого 111 очков. У ближайшего преследователя Эванса Себастьена Ожье 97 баллов, а Тьерри Нёвиль и Отт Тянак теперь сохраняют лишь теоретические шансы на чемпионство.

Интересно, что при этом Ожье поддержал решение об отмене гонки. «Наконец-то разумное решение. Сейчас есть вещи, которые намного важнее ралли. Позаботьтесь все о себе!» — написал французский гонщик в своём «твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020