Предпоследний этап ЧМ по ралли отменён. Занимающий второе место Ожье поддержал решение

Организаторы предпоследнего этапа чемпионата мира по ралли сезона-2020 были вынуждены отменить гонку. Ралли Бельгии, планировавшееся на 19-22 ноября, отменено на фоне второй волны коронавируса, которая распространяется в том числе в Бельгии. Таким образом, в календаре чемпионата мира 2020 года остался лишь один этап — Ралли Монцы, который запланирован на 4-12 декабря.



Урезание календаря до семи этапов увеличивает шансы на титул лидирующего в личном зачёте гонщика «Тойоты» Эльфина Эванса, у которого 111 очков. У ближайшего преследователя Эванса Себастьена Ожье 97 баллов, а Тьерри Нёвиль и Отт Тянак теперь сохраняют лишь теоретические шансы на чемпионство.



Интересно, что при этом Ожье поддержал решение об отмене гонки. «Наконец-то разумное решение. Сейчас есть вещи, которые намного важнее ралли. Позаботьтесь все о себе!» — написал французский гонщик в своём «твиттере».