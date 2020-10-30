Хэмилтон: до завершения карьеры определённо осталось недолго

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не планирует выступать в Формуле-1 слишком долго.
«В настоящий момент я определённо думаю, что готовит мне будущее. Работаю над различными проектами, которые далеки от Формулы-1, ничего такого, чтобы рассказывать об этом прямо сейчас. Но я работаю над разными вещами, чтобы быть готовым настолько, насколько возможно.
Не думаю, что сейчас я на пике карьеры. Конечно, я в хорошем положении и хочу продолжать, но не знаю, долго ли ещё буду выступать. Как бы то ни было, до завершения карьеры определённо осталось недолго. Могу сказать, что планирую быть в Формуле-1 в следующем сезоне", — приводит слова Хэмилтона The Independent.
Напомним, что в нынешнем сезоне Льюис лидирует в общем зачёте и близок к завоеванию седьмого титула.
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