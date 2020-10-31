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Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 31 октября, на стационарном автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле состоится первая и единственная свободная практика 13-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Эмилии-Романьи. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени. Практика продлится полтора часа.

После двенадцатого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию первой тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция первой практики

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