Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 31 октября, на стационарном автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле состоится первая и единственная свободная практика 13-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Эмилии-Романьи. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени. Практика продлится полтора часа.
После двенадцатого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию первой тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция первой практики
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