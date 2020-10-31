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Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 31 октября, состоится квалификация тринадцатого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Этап принимает стационарный Автодром имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.

После двенадцатого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов в Имоле. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция квалификации

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