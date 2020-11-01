Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:10
Сегодня, 1 ноября, на стационарном автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле состоится гонка 13-го этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи.
После двенадцатого этапа Формулы-1, стартовавшего в начале июля двумя гонками на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг», в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
Начало гонки запланировано на 15:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи — 2020. Онлайн-трансляция гонки
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