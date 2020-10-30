В «Феррари» определятся с будущим Шварцмана, Шумахера и Айлотта до последнего этапа Ф-2

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что в Маранелло намерены определиться с будущим воспитанников своей гоночной академии ещё до завершения сезона Формулы-2. Напомним, Мик Шумахер, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт считаются претендентами на переход в Ф-1.
«Не думаю, что будем ждать последней гонки в Бахрейне и тестов в Абу-Даби. Думаю, решим этот вопрос в течение пары недель. Для них всех нет места. Мне кажется, все они здорово справляются в Формуле-2 и сейчас сосредоточены на гонке в Бахрейне.
Они борются за титул, и это важно. В Абу-Даби гонщики получат возможность выступить на свободных практиках. Кроме того, там будут тесты для молодых пилотов. Но мы примем решения по тому, чего они достигли сейчас, как они развиваются и с учётом потенциала.
Наша цель не в том, чтобы привести их в Формулу-1, а чтобы однажды они начали выступать в красном болиде «Феррари». В конечном итоге один из них получит место в Ф-1 уже в 2021 году. У остальных будут другие возможности, но в этом плане вопросы нужно задавать «Хаасу», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.
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