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Квят представил специальный дизайн шлема для этапа Формулы-1 в Имоле

Квят представил специальный дизайн шлема для этапа Формулы-1 в Имоле
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят представил специальный дизайн шлема для тринадцатого этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

Для третьего в сезоне итальянского Гран-при Квят решил использовать ливрею в цветах национального флага Италии: его символизируют полоски зелёного, белого и красного цветов, при этом красный является доминирующим в общем дизайне шлема. Дополнительной деталью дизайна является его стилизация под одежную кожу, а под забралом шлема даже добавлены два «кармашка», как на джинсах. Тем самым гонщик лишний раз прорекламировал компанию «Альфа Таури», в честь которой названа команда Квята.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Даниила Квята.

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