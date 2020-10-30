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Ферстаппен отреагировал на требования публично извиниться за оскорбления

Ферстаппен отреагировал на требования публично извиниться за оскорбления
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал жалобы на то, что его оскорбления в адрес Лэнса Стролла заодно невольно оскорбили и других людей, поскольку голландец использовал такие слова, как «дебил» и «монгол». Организация Mongol Identity потребовала от голландца принести публичные исследования.

«Я никогда не хотел задеть кого-то конкретного. Не думаю, что им нужно раздувать ситуацию сильнее, чем она есть. Я знаю, что это было некорректно, но я не могу это изменить. Я просто должен извлечь уроки и действовать лучше.

Я не намеревался никого оскорблять. Всё произошло в горячке момента. Когда ты пилотируешь на такой скорости, подобные вещи случаются. Я не говорю, что выбранные мною слова были правильными. Знаю, что они некорректные, но в целом я никогда не хотел кого-либо оскорбить. Да, я матерился на Лэнса, но я сразу же ему позвонил. Гонщики могут злиться друг на друга, но спустя пять минут поговорить, посмотреть другу другу в глаза и всё забыть», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

Организация Mongol Identity потребовала от Ферстаппена публичных извинений
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