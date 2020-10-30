Ферстаппен отреагировал на требования публично извиниться за оскорбления

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал жалобы на то, что его оскорбления в адрес Лэнса Стролла заодно невольно оскорбили и других людей, поскольку голландец использовал такие слова, как «дебил» и «монгол». Организация Mongol Identity потребовала от голландца принести публичные исследования.
«Я никогда не хотел задеть кого-то конкретного. Не думаю, что им нужно раздувать ситуацию сильнее, чем она есть. Я знаю, что это было некорректно, но я не могу это изменить. Я просто должен извлечь уроки и действовать лучше.
Я не намеревался никого оскорблять. Всё произошло в горячке момента. Когда ты пилотируешь на такой скорости, подобные вещи случаются. Я не говорю, что выбранные мною слова были правильными. Знаю, что они некорректные, но в целом я никогда не хотел кого-либо оскорбить. Да, я матерился на Лэнса, но я сразу же ему позвонил. Гонщики могут злиться друг на друга, но спустя пять минут поговорить, посмотреть другу другу в глаза и всё забыть», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
- 30 октября 2020
-
23:52
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
22:27
-
21:25
-
21:00
-
20:52
-
20:36
-
19:12
-
19:01
-
18:01
-
17:59
-
17:51
-
17:42
-
15:55
-
15:29
-
15:02
-
14:33
-
13:15
-
12:08
-
11:28
-
11:23
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:26
-
09:06
-
00:58
- 29 октября 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:43
-
20:34
-
19:44
-
19:03