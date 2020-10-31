Абитебуль: полгода назад «Ред Булл» и «Хонда» отказались от идеи заморозки двигателей

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признался, что французский производитель предлагал заморозить разработку двигателей полгода назад, но тогда «Ред Булл» отказался от этой идеи.



«Полгода назад мы выступили с аналогичным запросом, но «Ред Булл» и «Хонда» были против. Мы приняли это. Но теперь мы не собираемся останавливаться, потому что дальнейшее развитие силовой установки может оказаться полезным. Это важный для нас аспект, поэтому мы не приняли это предложение», — приводит слова Сириля Абитебуля GPBlog.



Напомним, ранее консультант «Ред Булл» Хельмут Марко пригрозил уходом австрийской команды и сестринской «Альфа Таури» из Формулы-1, если доработка двигателей не будет заморожена с 2022 года.



Напомним, не так давно мотористы «Хонды» объявили об уходе из Формулы-1 после 2021 года. Таким образом, «Ред Булл» и «Альфа Таури» вынуждены были начать поиск новых поставщиков силовых установок. В «Мерседесе» уже дали понять, что не намерены поставлять моторы «Ред Булл». Позже глава команды Кристиан Хорнер признался, что не хотят этого делать и в «Рено».