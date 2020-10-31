Ферстаппен снова поддержал кандидатуру Хюлькенберга в качестве партнёра по команде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен снова поддержал кандидатуру Нико Хюлькенберга в качестве напарника по команде.



«Я хорошо лажу со всеми. Но с Нико есть более личная связь — я могу поговорить с ним по-нидерландски. Он хорошо выступил в гонках, в которых ему пришлось заменять пилотов „Рейсинг Пойнт“, но решение принимаю не я. Я оставлю это команде.



Албон? Я не могу ему помочь. Ему просто нужно прибавить. Это всё, что он может сделать. Я могу поговорить с ним, но это не поможет. Он должен ехать быстро, это единственный выход», — приводит слова Макса Ферстаппена GrandPX.



У Албона остаётся лишь пять этапов, чтобы защитить свои позиции в команде. В нынешнем сезоне он лишь раз заехал на подиум, на данный момент Александер занимает лишь восьмое место в общем зачёте, набрав в два раза меньше очков, чем напарник.



Что касается Хюлькенберга, у Нико нет постоянного контракта ни с одной из команд. В сезоне-2020 он дважды выступал за «Рейсинг Пойнт», заменяя Серхио Переса и Лэнса Стролла.