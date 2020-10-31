Хэмилтон — о квалификации ГП Эмилии-Романьи: невозможно всегда выступать идеально

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, по итогам которой он уступил поул напарнику, Валттери Боттасу, и примет старт со второго места. По словам британца, выступать безошибочно всегда попросту невозможно.
«Валттери проделал великолепную работу. Я проехал слабый круг. Такое случается, невозможно всегда выступать идеально. Но посмотрите, какое здесь прекрасное место и насколько великолепен этот трек. Посмотрите, какая здесь скорость. Здесь здорово быть в лидерах. Хорошо, что у нас есть такая скорость. Ощущения лучше, чем в Португалии. Там перед нами стоял настоящий вызов», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Напомним, третье место в квалификации досталось Максу Ферстаппену на «Ред Булл».
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