Ферстаппен: хотелось бы оказаться ближе к «Мерседесу»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, по итогам которой он показал третье время. По словам нидерландца, он хотел оказаться ближе к соперникам из «Мерседеса».
«Из-за проблем это не лучшая квалификация, нам не удалось проехать много кругов. Было тяжело. Было непросто работать на „медиуме“, не хватало сцепления. Вторая попытка была немного лучше. В третьем сегменте было неплохо, но лично мне хотелось бы быть ближе к „Мерседесу“. Что касается трассы, она действительно классная, получил удовольствие от пилотажа. Думал, она немного узкая для современных болидов. Надеюсь, гонка получится хорошей», — приводит слова Ферстаппена BBC.
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