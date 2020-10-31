Квят признался, что мог добиться лучшего результата на Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, по итогам которой он занял восьмое место. По его словам, он упустил возможность показать лучший результат.

«Как и ожидалось, утренняя сессия получилась очень загруженной. Мы проехали много кругов и испробовали несколько вещей в хорошем ритме. Что касается моей квалификации, я достаточно доволен кругом. Сессия была плотной, расстояния невелики. Думаю, потерял 0,1 или 0,15 секунды, чтобы улучшить результат, но как бы то ни было, доволен кругом. Нам приходилось быть очень аккуратными с границами трассы.

По-прежнему предпочитаю олдскульные треки, на которых можешь поплатится за въезд на гравий. Как только мне удалось попасть в третий сегмент, наконец нашёл нужный предел и атаковал сильнее. Завтра попробуем выжать максимум. Старт с восьмого места даёт хорошие возможности, попробуем ими воспользоваться", — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».