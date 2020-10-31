Марко: в следующем году напарником Гасли будет очень молодой пилот

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко фактически подтвердил, что Даниил Квят потеряет место в «Альфа Таури» по итогам сезона, а его место займёт Юки Цунода.

«Пьер в нынешнем сезоне отлично пилотирует. Он не будет выступать в следующем сезоне в „Ред Булл“, потому что нужен „Альфа Таури“ в качестве лидера. В следующем году рядом с ним будет очень молодой пилот. Значит ли это, что Квят уступит место Цуноде? Можно посмотреть на это и с такой стороны», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, будущее Квята в Формуле-1 уже долгое время находится в подвешенном состоянии. Главным кандидатом на его место в «Альфа Таури» называют воспитанника молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цуноду, выступающего в Формуле-2.