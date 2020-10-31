В «Альфа Таури» ждут от Гасли и Квята финиша в очковой зоне

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон подвёл итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
«Хотя по субботам очков не дают, мы вполне довольны тем, как до сих пор складывается двухдневный формат в Имоле. Машина с самого начала работала хорошо, а пилоты и их инженеры хорошо потрудились, чтобы добиться хорошего баланса при большой и малой загрузке топливом на всех трёх компаундах шин. И обе стороны гаража добились хороших позиций на стартовой решётке.
Квалификация прошла очень хорошо, оба гонщика показали сильные первые результаты в первом сегменте, что позволило пройти во второй сегмент при использовании лишь одного комплекта шин. Это дало пилотам возможность выжать из техники максимум в третьем сегменте, и они оба были вознаграждены хорошими стартовыми позициями, теперь ими надо воспользоваться. Ещё нужно серьёзно поработать над стратегиями на гонку, но все в команде ждут с нетерпением захватывающей домашней гонки и нацеливаются на хорошие очки, набранные обеими машинами», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Альфа Таури».
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